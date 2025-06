Sparatoria in strada | la lite i colpi di pistola e la fuga Due uomini finiscono in ospedale

Una tranquilla giornata di routine si è trasformata in una scena di violenza e sconcerto nel cuore di Perugia, dove una lite esplosiva tra due uomini ha sfociato in una sparatoria. I colpi di pistola hanno seminato panico nel parcheggio, lasciando due feriti e una comunità sconvolta. La polizia è già sulle tracce dei responsabili, ma cosa ha innescato questa drammatica escalation? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

La lite in un parcheggio, tra le auto in sosta. Poi i colpi di pistola. Il tentativo di fuga. Altri colpi di arma da fuoco, esplosi in direzione della strada indirizzati verso chi scappava. Due uomini feriti, uno ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è arrivato.

