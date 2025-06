Sparatoria in pieno centro a Scafati | giovane gambizzato tra la folla

Una serata di paura e sconcerto a Scafati, dove un giovane di circa 20 anni è stato vittima di una sparatoria in pieno centro. La scena, tra passanti terrorizzati, ha scosso la comunità locale. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire i motivi di questo grave episodio. Rimani con noi per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che scuote la nostra città.

Paura e panico tra i passanti nella serata di ieri, giovedì 19 giugno, a Scafati, in pieno centro cittadino, dove un giovane di circa 20 anni è stato ferito a colpi di pistola alle gambe in via Martiri d'Ungheria.

