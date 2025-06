Spal il Comune apre agli investitori E toglie le concessioni di stadio e centro sportivo

Nella giornata di giovedì 19, il Consiglio Federale della FIGC ha deciso di escludere la Spal dal campionato di Serie C per la stagione 2025/2026, scuotendo il cuore sportivo della città. Ora, il Comune di Ferrara apre un nuovo capitolo: investitori pronti a rilanciare il club e una decisione strategica di riassegnare le concessioni di stadio e centro sportivo. Per restare aggiornato su questa svolta epocale, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.

Il Comune di Ferrara interviene sulla situazione della Spal, dopo che nella giornata giovedì 19 il Consiglio Federale della Figc ha ufficializzato l’esclusione della società dal campionato di Serie C per la stagione 20252026. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday “Nella giornata di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Spal, il Comune apre agli investitori. E toglie le concessioni di stadio e centro sportivo

In questa notizia si parla di: spal - comune - apre - agli

Sport e politica, Nanni (Pd): "Ci dicano se e come il Comune si spenderà per far rinascere la Spal" - La rinascita della Spal rappresenta non solo una sfida sportiva, ma un simbolo di comunità e speranza per tutta Ferrara.

SPAL - AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE IL SINDACO HA RICEVUTO DELEGAZIONE DEI TIFOSI Un documento firmato dai tifosi per il futuro della SPAL, consegnata nelle mani del sindaco Alan Fabbri. È avvenuto poco fa, alle porte del Comune di Fe Vai su Facebook

Spal, il Comune apre agli investitori. E toglie le concessioni di stadio e centro sportivo; Compensi pagati agli agenti, la Spal è prima; Per l'Ottobre rosa ferrarese riflettori puntati sulla prevenzione al femminile e non solo.

L’Emilia Romagna apre agli allenamenti: Parma, Bologna, Sassuolo e SPAL possono allenarsi - dal 4 maggio via libera agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra, fermati – a livello ... Da fanpage.it

Spal, Semplici: "Floccari? Sarei soddisfatto" - L’allenatore della Spal Leonardo Semplici presenta il girone di ritorno e lancia un messaggio ai tifosi: "Serie A? Scrive sport.sky.it