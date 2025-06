Spal il Comune al lavoro per garantire un futuro al club e individuare un nuovo soggetto sportivo

Il Comune di Ferrara si impegna con decisione per il futuro della Spal, adottando misure chiare come manifestazioni di interesse e revoche delle concessioni. Dopo l’esclusione dei biancazzurri dalla Serie C 2025/2026, il sindaco Fabbri ha inviato una nuova richiesta di chiarimenti ufficiali, sottolineando la volontà di trovare soluzioni concrete. L’obiettivo è garantire un percorso stabile e duraturo per il club e la comunità ferrarese.

Ferrara, 20 giugno 2026 – Manifestazione di interesse e revoca delle concessioni sono i passi che l'amministrazione comunale di Ferrara intende mettere in campo per la Spal. Dopo l'ufficializzazione dell'esclusione dei biancazzurri dal campionato di Serie C per la stagione 20252026, il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, dice di aver inviato "una nuova lettera alla Spal per ottenere chiarimenti ufficiali sulla loro posizione. Nonostante la gravità della situazione, continuiamo a non ricevere alcuna comunicazione ". Il Comune annuncia che nella prossima settimana sarà inviata una lettera per comunicare l'avvio del procedimento per la revoca delle concessioni relative allo stadio 'Paolo Mazza' e al centro sportivo 'G.

Sport e politica, Nanni (Pd): "Ci dicano se e come il Comune si spenderà per far rinascere la Spal" - La rinascita della Spal rappresenta non solo una sfida sportiva, ma un simbolo di comunità e speranza per tutta Ferrara.

SPAL - AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE IL SINDACO HA RICEVUTO DELEGAZIONE DEI TIFOSI Un documento firmato dai tifosi per il futuro della SPAL, consegnata nelle mani del sindaco Alan Fabbri. È avvenuto poco fa, alle porte del Comune di Fe Vai su Facebook

