Spaccio di cocaina a Taranto tenta di gettare tutto nel water | arrestato dai Falchi in via Dante

Un'operazione tempestiva dei falchi di Taranto ha smascherato un pericoloso spacciatore di cocaina, tentato di disfarsi della prova più infida nel water. Il pregiudicato di 39 anni, nascosto tra le mura di via Dante, rischia ora di pagare caro le sue azioni, mentre le forze dell’ordine continuano a tutelare la sicurezza della città. Un duro colpo alla criminalità locale, ma molto resta da fare.

