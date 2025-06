Spaccio a domicilio a Miglianico coppia di conviventi nei guai

Un'operazione sorprendente scuote Miglianico: il nucleo operativo dei Carabinieri di Ortona ha smantellato un'attività di spaccio a domicilio gestita da una giovane coppia di conviventi. Il 18 giugno 2025, sono state eseguite misure cautelari emesse dal tribunale di Chieti, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità locale. Scopriamo i dettagli di questa intricata vicenda e le implicazioni per la comunità.

Il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Ortona, il 18 giugno 2025, ha dato seguito ad ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal tribunale di Chieti nei confronti di una giovane coppia di conviventi domiciliata a Miglianico, ai quali è stato contestato il reato di.

