Sostegno all’autonomia Una mano tesa a 17 donne che fuggono dalla violenza

Più di 24mila euro per contrastare la violenza di genere e sostenere l’ autonomia abitativa delle donne vittime di maltrattamenti nel circondario. Nel 2024, grazie a 21mila euro di fondi regionali e all’aggiunta di quote comunali, sono stati attivati interventi per 17 donne (15 di loro inserite in nuclei familiari composti da madre e figli) e 37 figli (34 minorenni e 3 maggiorenni). Un’operatività virtuosa che quest’anno punta al bis con il rifinanziamento delle risorse in arrivo dagli uffici di viale Aldo Moro, pari a poco più di 26mila euro, per il reinserimento sociale e lavorativo. Una mano tesa, alimentata dal lavoro di Asp Circondario Imolese in collaborazione con diverse associazioni del territorio, per lo sviluppo di percorsi di sostegno abitativo con cui accompagnare la fuoriuscita delle donne da contesti di violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it