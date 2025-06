Sospeso il pignoramento da 700mila euro | la società di credito non ha dimostrato la titolarità del credito

In un caso che fa scuola, il Tribunale di Roma ha sospeso il pignoramento di 700mila euro, poiché la società di credito non ha dimostrato la titolarità del credito. La banca aveva richiesto il pignoramento di 12 immobili, ma il giudice ha bloccato l’azione, evidenziando l’assenza di legittimazione. I debitori, assistiti da esperti legali, ora hanno nuove possibilità di tutela e di tutela dei propri beni.

