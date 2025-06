Sos afa arrivano i rifugi climatici Ombra fontanelli e aria fresca In 44 parchi e biblioteche della città

Con l’arrivo delle giornate calde, Firenze risponde all’afa con un’iniziativa innovativa: 44 rifugi climatici, tra parchi e biblioteche, offrono aria fresca, ombra e fontanelle. Questi spazi pubblici sono pensati per garantire momenti di refrigerio e sicurezza, soprattutto a chi è più vulnerabile. Un passo concreto verso una città più resiliente e attenta al benessere dei suoi cittadini, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e cura del territorio.

Mentre l’estate inizia a farsi sentire con temperature sempre più elevate, Firenze lancia la sua prima rete di rifugi climatici: spazi pubblici freschi, ombreggiati e con accesso all’acqua pensati per offrire una pausa sicura durante le ondate di calore. Un’azione concreta per affrontare il cambiamento climatico e proteggere i cittadini, in particolare anziani, bambini e soggetti fragili. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale dopo l’approvazione di una mozione in Consiglio, si basa su un lavoro di mappatura attento e ragionato, prendendo spunto dalle esperienze di altre città europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos afa, arrivano i rifugi climatici. Ombra, fontanelli e aria fresca. In 44 parchi e biblioteche della città

