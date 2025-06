Sorpresona | levi l’euroburocrazia e le aziende tornano a investire

Una svolta sorprendente sta rivoluzionando il panorama economico italiano: in poche ore, i 2,2 miliardi di credito di imposta dell’«Industria 4.0» sono volati via, lasciando spazio a una nuova sfida con la «5.0». Il settore si ridesta, le aziende tornano a investire e l’Italia guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. Ma quali opportunità si nascondono dietro questa nuova fase? Continua a leggere.

I 2,2 miliardi di credito di imposta dell’«Industria 4.0» sono andati esauriti in poche ore. La «5.0», invece, lanciata nel 2024 e finanziata col Pnrr (dunque sottoposta ai diktat Ue), è ferma a 1,2 miliardi usati su 6. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sorpresona: levi l’euroburocrazia e le aziende tornano a investire

