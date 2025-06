Sorpresi a gettare rifiuti per strada grazie alle telecamere il sindaco di Canicattì | Gesti intollerabili

Sorpresi a gettare rifiuti per strada grazie alle telecamere, i trasgressori a Canicattì si preparano a ricevere una dura sanzione. Trenta persone sono state identificate dalla polizia municipale mentre abbandonavano i rifiuti e, nelle prossime ore, potranno attendersi una denuncia ufficiale alla Procura della Repubblica. Il sindaco Vincenzo Corbo condanna fermamente questi gesti intollerabili, sottolineando l’importanza di rispettare l’ambiente e le leggi vigenti.

Trenta persone sorprese dalla polizia municipale ad abbandonare i rifiuti per strada. Per tutti, nelle prossime ore, scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica. A renderlo noto è il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. "Tutti costoro che si sono resi protagonisti di questi gesti odiosi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sorpresi a gettare rifiuti per strada grazie alle telecamere, il sindaco di Canicattì: "Gesti intollerabili"

