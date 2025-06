Sorpresa Vinales nelle prequalifiche al Mugello | è davanti a Bagnaia e Marc Marquez

In un emozionante colpo di scena nelle prequalifiche al Mugello, Vinales domina con un giro da urlo, mettendo in ombra bagnaia e Marc Marquez. Lo spagnolo del team Tech3 KTM si conferma protagonista, mentre le Ducati, guidate da Pecco, si avvicinano sempre di più, mostrando miglioramenti rispetto alle prime sessioni. La sfida tra i big è appena cominciata: chi conquisterà la pole?

Lo spagnolo del team Tech3 Ktm chiude davanti a tutti con un giro superlativo. Le Ducati, però, sono vicine. Pecco precede i fratelli Marquez e mostra passi avanti rispetto alle FP1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorpresa Vinales nelle prequalifiche al Mugello: è davanti a Bagnaia e Marc Marquez

In questa notizia si parla di: davanti - marquez - sorpresa - vinales

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Marc Marquez subito davanti a tutti, Bagnaia 6° rincorre - Segui in diretta il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con Marc Marquez subito in testa, Bagnaia in rincorsa e aggiornamenti continui.

MOTOGP, A SILVERSTONE VINCE L’APRILIA CON MARCO BEZZECCHI: SUL PODIO ZARCO E MARC MARQUEZ ? A Silverstone Marco Bezzecchi vince una gara pazza, davanti a Johann Zarco e a Marc Marquez, in lotta con Franco Morbidelli fino alla Vai su Facebook

Sorpresa Vinales nelle prequalifiche al Mugello: è davanti a Bagnaia e Marc Marquez; MotoGP: Vinales leader a sorpresa nei test di Aragòn, Bezzecchi 2°; Marc Marquez piega la sorpresa Vinales e vince in Qatar.

Marquez: "Vittoria eccezionale". Vinales sorpreso e penalizzato - "Appena Vinales mi ha passato pensavo fosse Acosta, ma appena ho capito fosse lui ero sorpreso. Lo riporta msn.com

Marc Marquez piega la sorpresa Vinales e vince in Qatar - Il 32enne del Ducati Lenovo Team ha preceduto sul traguardo Maverick Vinales (Red Bull ... Riporta motogp.com