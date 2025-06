Sorpresa Botafogo | Igor Jesus giustiziere del PSG con la sua onda energetica mista alle lacrime

Un colpo di scena che ha lasciato tutti senza fiato: Igor Jesus, con la sua energia travolgente e un tocco di emozione pura, ha fatto la storia del calcio. Chi avrebbe mai immaginato che un giovane brasiliano potesse mettere in crisi un gigante come il PSG? Questa vittoria, tra lacrime e gioia, segna un nuovo capitolo e dimostra che nel calcio tutto è possibile. E ora, non resta che scoprire cosa riserva il futuro per Igor Jesus.

“Kameee. hameeee. haaaa!”. Chi ha visto almeno una volta nella vita una puntata di Dragon Ball sa già di cosa stiamo parlando. Non sappiamo se Donnarumma sia mai stato effettivamente un fan del manga, ma in caso di risposta affermativa, dopo PSG-Botafogo potrebbe non esserlo più. E la “colpa” è di Igor Jesus, classe 2001 del Botafogo e giustiziere del club parigino nella clamorosa sconfitta per 1-0 per la squadra di Luis Enrique nella seconda giornata del Mondiale per Club. Jesus è infatti un appassionato del cartone animato giapponese da diversi anni ed esulta mimando l’onda energetica – kamehameha in lingua originale – dopo ogni suo gol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sorpresa Botafogo: Igor Jesus giustiziere del PSG con la sua onda energetica (mista alle lacrime)

In questa notizia si parla di: botafogo - igor - jesus - giustiziere

Jair-Igor Jesus gol e il debutto di Correa: il Botafogo stende Seattle in casa sua - Il Botafogo conquista il campo dei Seattle Sounders con un gol di Jair Igor Jesus e il debutto di Correa, lasciando il segno.

Sorpresa a Pasadena: Igor Jesus castiga il Psg, il Botafogo è già agli ottavi - Nel duello tra i vincitori della Champions League e quelli della Coppa Libertadores, prevalgono infatti i sudamericani: 1- Da gazzetta.it

CWC (Gr. B), PSG-Botafogo 0-1: Igor Jesus firma l’impresa, brasiliani già agli ottavi - Il Mondiale per Club 2025 regala la prima, vera sorpresa nel Gruppo B: al Rose Bowl di Pasadena, il Botafogo batte 1- Scrive datasport.it