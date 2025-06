Sora Santa Restituta | un tesoro nascosto nel cuore del Lazio

Il 26 giugno 2025, Sora si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, unendo cultura e spiritualità in un evento unico che rivelerà il prezioso patrimonio nascosto della Santa Restituta. Grazie al progetto “Santa Restituta: un tesoro nascosto nel cuore del Lazio”, promosso dall’Associazione Carpe Diem con il supporto del Faro ODV, questa giornata promette di coinvolgere e ispirare tutti i partecipanti, lasciando un segno indelebile nella memoria della città.

Il 26 giugno 2025, Sora si prepara a vivere una giornata e una serata di grande impatto culturale e spirituale. Grazie al progetto “Santa Restituta: un tesoro nascosto nel cuore del Lazio”, fortemente voluto dall’Associazione Carpe Diem con la collaborazione del Faro ODV di Sora, il patrocinio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, “Santa Restituta: un tesoro nascosto nel cuore del Lazio”

In questa notizia si parla di: sora - santa - restituta - tesoro

Sora, Festeggiamenti in onore di Santa Restituta - Oggi è stata presentata in conferenza stampa la programmazione dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta, che nel 2025 rivestono un significato particolare: si celebrano i 1750 anni dal suo martirio.

Sora – Santa Restituta tra Storia e Musica; Sora Città del Carnevale, si parte domenica con ‘Città in festa’; Sora, “Carnevale del Liri 2023”, grande successo per “Città in festa”.

Sora: successo per “Restituta, il coraggio della fede” - Grande partecipazione e lunghi applausi per la sacra rappresentazione “Restituta, il coraggio della fede”, andata in scena in occasione del 1750° anniversario del martirio di Santa Restituta ... Scrive sora24.it

Sora: successo per il concerto di Alfie Zappacosta a Santa Restituta - Ad animare la serata è stata la straordinaria esibizione del cantante canadese Alfie Zappacosta, artista di fama internazionale e orgogliosamente legato a Sora per le sue origini. Scrive sora24.it