Sophie Taricone a 20 anni espone una sua opera a Parigi con l’orgoglio di mamma Kasia Smutniak

A soli 21 anni, Sophie Taricone conquista Parigi con una sua opera, dimostrando talento e determinazione. Figlia dell’attrice Kasia Smutniak e del compianto Pietro Taricone, sceglie di seguire la propria strada nel mondo dell’arte, portando con orgoglio il supporto di mamma Kasia. La giovane promettente artista si prepara a spiccare il volo: il suo futuro si prospetta brillante e ricco di successi, e questa esposizione è solo l’inizio.

Sophie Taricone, 21 anni il prossimo 4 settembre, è, come si suol dire, pronta a spiegare le ali. Non ha scelto di seguire le orme dei celebri genitori, l’attrice Kasia Smutniak e il compianto Pietro Taricone, scomparso nel 2010 per un incidente in paracadute, ma ha coltivato la sua passione e il talento per l’arte raggiungendo, seppur così giovane, un traguardo davvero prestigioso Taricone ha infatti visto una sua opera esposta alla mostra Elysion al 43 di Rue Notre Dame de Nazareth, con grande orgoglio – ovviamente – di mamma Kasia Smutniak. “Grazie per questa notte incredibile” scrive, in francese, la ventenne, con la madre che commenta con le emoticon degli applausi. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it