Sono una viaggiatrice solitaria e mi sono sentita insicura in posti da sogno Sono stata inseguita con un bastone appuntito e non solo | lo sfogo di una travel blogger

Durante il mio primo viaggio da sola a Parigi, ho quasi rischiato di essere aggredita da un uomo con un bastone appuntito, un episodio che mi ha fatto riflettere sulle insidie nascoste anche nei luoghi più affascinanti. Viaggiare è un’esperienza meravigliosa, ma bisogna sempre essere pronti ad affrontare le sfide che si presentano lungo il cammino, perché la sicurezza non dovrebbe mai essere lasciata al caso.

Viaggiare fa bene, ma spesso non è tutto bello come sembra. Una travel blogger newyorkese, Savanna Crowell, ha raccontato qualche disavventura sul proprio canale TikTok (con 54 mila followers e oltre 2 milioni di like). Da viaggiatrice solitaria, la donna ha affermato di non essersi sentita a proprio agio anche in località con un grandissimo seguito di turisti, come la Francia: “Durante il mio primo viaggio da sola a Parigi, ho quasi rischiato di essere truffata da persone che firmavano petizioni al Louvre. Quando ho cercato di tirarmi fuori dai guai, sono diventati molto aggressivi. Per fortuna ci sono riuscita perché c’erano molte altre persone intorno a me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it