Sondrio | in corso la riqualificazione dei marciapiedi in via Vittorio Veneto

Sondrio si trasforma ancora una volta: i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Vittorio Veneto stanno rendendo il centro più sicuro e accogliente. Grazie a un intervento capillare e ben pianificato, l’amministrazione comunale sta migliorando strade e marciapiedi in tutta la città e nelle frazioni, mettendo al primo posto le esigenze dei cittadini e il rispetto delle risorse disponibili. Una Sondrio più moderna e vivibile sta prendendo forma—e il meglio deve ancora arrivare!

Procedono a pieno ritmo gli interventi di manutenzione su strade e marciapiedi che l'amministrazione comunale di Sondrio ha attentamente programmato, partendo dalle criticità più evidenti e coinvolgendo tutte le zone del territorio comunale, in città e nelle frazioni, sulla base delle risorse.

