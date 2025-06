Sondaggio | quasi un italiano su due pronto ad arruolarsi in caso di necessità Cresce la fiducia in Crosetto

In un contesto di crescente tensione internazionale, quasi uno italiano su due si dice pronto ad arruolarsi in caso di necessità. La fiducia nel leader Crosetto aumenta, riflettendo un clima di forte richiesta di sicurezza e difesa nazionale. Ma cosa ci dicono davvero questi numeri? E quale impatto avrà questa mobilitazione sulla nostra società? Scopriamolo insieme, analizzando i dati e le tendenze che stanno plasmando il nostro presente.

Roma, 19 giugno 2025 – Da almeno tre anni a questa parte termini come Difesa, armamenti, esercito hanno fatto irruzione nel linguaggio e nel dibattito quotidiano, entrano nelle case attraverso televisione, social, carta stampata come non era mai successo prima. E' l'effetto delle guerre alle porte dell'Europa, con l'Ucraina e il Medio Oriente in fiamme e con una pace che non sembra arrivare mai, soprattutto adesso che Israele e Iran si scambiano ondate di bombe e missili. Cosa pensano gli italiani della propria sicurezza in questo scenario di incertezza mondiale? Il ministero della Difesa ha cercato di capirlo attraverso un sondaggio commissionato all' Istituto Piepoli che ha lavorato in stretto contatto con Ucom Difesa, struttura organizzativa interna al Ministero che svolge funzioni di coordinamento e controllo delle operazioni militari, delle attività di intelligence e della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net