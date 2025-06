Sondaggio elezioni regionali Marche | Acquaroli avanti quasi metà è indeciso

Le elezioni regionali nelle Marche si avvicinano e il vento soffia a favore di Francesco Acquaroli, con un gap che oscilla tra il 50,5% e il 54,5%. Matteo Ricci si conferma sfidante con un consenso tra il 45,5% e il 49,5%, mentre il 46% degli indecisi lascia aperto ogni scenario. La sfida è più combattuta che mai: chi guiderà le Marche nel prossimo futuro? Restate sintonizzati per gli sviluppi.

Ancona, 20 giugno 2025 – Avanti Acquaroli nella sfida per le elezioni regionali delle Marche la cui data è ancora in forse, anche se si pensa che le urne si apriranno ad ottobre. Alla domanda se si votasse oggi quale candidato presidente voterebbe tra Francesco Acquaroli del centrodestra e Matteo Ricci del centrosinistra, a favore del primo si esprime una forbice tra il 50,5 e il 54,5%, per Ricci si va dal 45,5 al 49,5, ma il 46% è ancora indeciso. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 18 e il 19 giugno su oltre 6.300 intervistati. Chi sono i due contendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it