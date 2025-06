Sondaggi stavolta ballano in due mentre gli altri si preoccupano Chi ride

In un panorama politico sempre più dinamico, i sondaggi rivelano che Fratelli d’Italia si conferma saldo in vetta con il 30,2%, mentre il Pd mostra segnali di ripresa e M5S perde terreno. L’ultima settimana ha portato a nuovi equilibri e tensioni, alimentando il dibattito pubblico. La sfida tra i partiti si fa più accesa, e l’attenzione si concentra sulla direzione che prenderà il quadro politico italiano nelle prossime settimane.

Fratelli d'Italia si conferma primo partito secondo la Supermedia YoutrendAgi, che fotografa l'umore dell'elettorato italiano nell'ultima settimana. Nonostante le tensioni interne al governo e le discussioni post-referendum, il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 30,2%, segnando un leggero ma simbolico +0,2%. Pd in risalita, M5S perde terreno. L'altra notizia di rilievo riguarda il Partito Democratico di Elly Schlein, che mostra segni di ripresa dopo la delusione del referendum: guadagna un punto pieno e si porta al 23%, accorciando la distanza da FdI. Situazione diversa per il Movimento 5 Stelle, che scivola indietro dello 0,3% fermandosi al 12,2%, ma resta saldamente terza forza del Paese.

