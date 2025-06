Sondaggi politici Meloni torna sotto il 30% | boom del Pd che guadagna quasi un punto

I sondaggi politici tornano a rispecchiare una dinamica interessante: Meloni scivola sotto il 30%, mentre il PD fa un balzo in avanti quasi di un punto. La stabilità di Fratelli d’Italia si scontra con il rafforzamento dell’opposizione, guidata da Elly Schlein e i suoi alleati. La scena politica si rimescola, aprendo nuovi scenari che potrebbero influenzare il futuro delle alleanze e delle strategie parlamentari. È un momento cruciale che merita attenzione approfondita.

La tendenza, rispetto alla scorsa settimana non cambia: nei sondaggi resta sostanzialmente stabile Fratelli d’Italia, mentre cresce (e di molto) il Pd. Con Movimento 5 Stelle e Lega, invece, leggermente in affanno. Va detto che, nell’ultima Supermedia di YouTrend per Agi, a crescere sono quasi tutte le forze di opposizione. A guadagnare più di tutti è il partito di Elly Schlein, ma è positivo il dato anche per Alleanza Verdi-Sinistra e per +Europa. Al contrario, si registra un calo per i 5 Stelle: le ultime battaglie contro il riarmo sembrano pagare meno di quanto sia avvenuto in passato. Per quanto riguarda la maggioranza, il dato in generale è negativo: scende, anche se di poco, Fratelli d’Italia, resta stabile Forza Italia, mentre perde la Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, Meloni torna sotto il 30%: boom del Pd, che guadagna quasi un punto

