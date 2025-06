Sondaggi politici la Supermedia | balzo del Pd che guadagna quasi un punto percentuale

Gli ultimi sondaggi politici confermano un quadro stabile ma con segnali interessanti: il Partito Democratico fa un balzo dello 0,7% raggiungendo il 22,7%, consolidando la sua posizione di leadership tra le opposizioni. Mentre Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa registrano piccoli progressi, il panorama politico si evolve, lasciando intravedere possibili scenari futuri. In lieve arretramento invece il...

L’ultima Supermedia AgiYouTrend, che aggrega i sondaggi effettuati tra il 5 e il 18 giugno, ha restituito un quadro elettorale con pochi scossoni ma segnali chiari: tra le opposizioni spicca il Partito democratico, cresciuto dello 0,7 per cento e arrivato al 22,7 per cento. Progressi contenuti per Alleanza Verdi e Sinistra (+0,2 per cento, ora al 6,5 per cento) e +Europa (+0,1 per cento, al 1,9 per cento). In lieve arretramento invece il Movimento 5 stelle, che ha perso lo 0,4 per cento scendendo al 21,1 per cento. Calano le forze centriste, Forza Italia stabile. Nella maggioranza, Fratelli d’Italia resta al 29,9 per cento (-0,1 per cento), mentre la Lega è calata all’8,4 per cento (-0,3 per cento), Forza Italia stabile al 9 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it