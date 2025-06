Soncino operaio ustionato al volto da un getto d’acido | è in gravi condizioni

Un grave incidente scuote l'area industriale di Soncino: un giovane operaio di 29 anni è rimasto gravemente ustionato al volto da un getto d'acido, con ferite estese che coinvolgono il 50% del corpo. Trasportato d'urgenza al Centro grandi ustionati di Milano, si trova ora in condizioni critiche. Un episodio che mette ancora una volta in luce le criticità e i rischi insiti nel settore chimico, richiamando l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro.

Soncino (Cremona), 20 giugno 2025 – Colpito al volto da un getto d'acido, ha riportato gravi ferite un 29enne impiegato in una ditta chimica dell'area industriale di Soncino, in provincia di Cremona: il tecnico è stato investito da un fiotto che avrebbe intaccato il 50% del corpo provocandogli ustioni importanti ed è stato trasportato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano in elicottero. Milano, taglio imprevisto del cavo mentre lavora in una cabina elettrica: ustionato operaio 19enne L'infortunio sul lavoro è accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 16,30. Le cause e la dinamica dell’infortunio sono al vaglio dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soncino, operaio ustionato al volto da un getto d’acido: è in gravi condizioni

