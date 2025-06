Sommer | Comunicazione tattica palle inattive | quanti cambiamenti con Chivu

Yann Sommer, il portiere dell’Inter, svela i segreti della comunicazione tattica e le innovazioni introdotte da Chivu nelle palle inattive. Con un occhio attento ai dettagli e tanta esperienza internazionale, Sommer anticipa la sfida contro l'Urawa Red Diamonds, rivelando come ogni cambiamento possa fare la differenza in un torneo così prestigioso. Scopriamo insieme cosa si trama tra le fila nerazzurre per conquistare il titolo mondiale.

Le parole del portiere dell'Inter Yann Sommer da Seattle alla vigilia della seconda partita del Mondiale per club contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.

Sommer: Comunicazione, tattica, palle inattive: quanti cambiamenti con Chivu; Analisi Tattica: il ruolo del Portiere nella costruzione dal basso.

Angolo Tattico - Il giro palla che coinvolge anche Sommer, Mkhitaryan che rompe le linee di pressione - Anche Sommer è coinvolto nel giro palla da destra a sinistra e viceversa, coinvolgendo ... Riporta msn.com

Salernitana, verso l'Inter con tattica e palle inattive: Bonazzoli e Schiavone a parte - Succesivamente è stato svolto un lavoro tattico per reparti, prima di concludere la sessione d'allenamento con delle esercitazioni su palle inattive. Scrive tuttosport.com