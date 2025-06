Sommer carica l’Inter | Vincere punto! Urawa siamo pronti

Dopo il primo allenamento a Seattle, Yann Sommer si prepara a guidare l’Inter verso la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds. Con determinazione e focus, il portiere svizzero analizza il momento della squadra e l’importanza di questa sfida cruciale nel Mondiale per Club, consapevole che ogni partita può fare la differenza nel proseguimento del cammino nerazzurro. La battaglia è alle porte: ora conta solo vincere.

Dopo il primo allenamento sul suolo di Seattle, andato in scena al Training Centre dei Seattle Seahawks a Renton, Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, analizzando il momento dell’Inter alla vigilia del match contro gli Urawa Red Diamonds, seconda sfida del Gruppo E al Mondiale per Club. SECONDA PARTITA – Yann Sommer ha sottolineato l’importanza della partita di domani, che può indirizzare il cammino dei nerazzurri nella competizione: «Stiamo bene, il gruppo va bene e l’ambiente è molto positivo. La temperatura è cambiata un po’ rispetto a Los Angeles, ma qui ci troviamo in un centro molto bello. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer carica l’Inter: «Vincere, punto! Urawa siamo pronti»

