Sommer analizza l’Urawa | Servirà precisione! Bello avere tanti giovani

Nel giorno di vigilia della sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup, il portiere Yann Sommer ha parlato dal Virginia Mason Athletic Center di Seattle, centro sportivo dei Seattle Seahawks, squadra della NFL che ospita i nerazzurri in questi giorni. LA VIGILIA – Yann Sommer ha commentato così alla vigilia, in un’intervista realizzata su Inter TV: «Questa mattina abbiamo studiato gli Urawa al video: corrono tanto, sono forti tecnicamente. Dobbiamo prepararci bene», ha spiegato Sommer: «Servirà lavorare bene il pallone, trovare le posizioni dentro le linee e soprattutto essere precisi sotto porta». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer analizza l’Urawa: «Servirà precisione! Bello avere tanti giovani»

