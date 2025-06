Sommer alla vigilia di Inter-Urawa | Il gruppo è motivato è bello avere in squadra tanti giovani

Alla vigilia della sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, Yann Sommer si presenta con entusiasmo e determinazione. Il portiere nerazzurro, motivato e concentrato, ha condiviso le sue impressioni sulla squadra giapponese, sottolineando la loro tenacia e il lavoro di squadra. Con un gruppo compatto e tanti giovani in rosa, l'Inter si prepara a dare il massimo. La partita promette spettacolo e emozioni: ecco cosa aspettarsi da questa avvincente sfida.

Sommer, il portiere dell’Inter ha parlato in zona mista alla vigilia della partita contro gli Urawa Red Diamonds: le sue parole. Dopo l’arrivo dell’Inter a Seattle, Yann Sommer ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti nella zona mista. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai canali ufficiali dell’ Inter. LE PAROLE DI SOMMER IN ZONA MISTA – « Questa mattina abbiamo studiato gli Urawa al video: corrono tanto, sono forti tecnicamente. Dobbiamo prepararci bene. Dobbiamo lavorare bene il pallone, trovare le posizioni dentro le linee, essere precisi sotto porta. Il gruppo è motivato, c’è un bell’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer alla vigilia di Inter-Urawa: «Il gruppo è motivato, è bello avere in squadra tanti giovani»

