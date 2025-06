Solstizio d’estate | l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno

Il 21 giugno segna il Solstizio d’Estate, un evento astronomico affascinante che illumina il Pantheon di Roma come mai prima d’ora. In questo giorno speciale, il Sole raggiunge il suo punto più alto nello Zenit, creando un fenomeno unico per chi osserva da questa storica piazza. È un’occasione imperdibile per scoprire come il cielo e l’architettura si allineano in un incanto di luce e storia. Preparati a vivere un’esperienza straordinaria!

Solstizio d’Estate al Pantheon: cosa accade il 21 Giugno?. Il 21 giugno è il giorno del Solstizio d’estate. Solstizio significa sole stazionario, dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo). In effetti, tutto dipende dalla posizione del Sole, che in questo giorno culmina allo Zenit, il punto più alto della volta celeste: in Italia le ore di luce saranno più di 15. Una situazione che si inverte intorno al 21 Dicembre, quando il Sole è alla sua declinazione minima. LEGGI ANCHE: — Festa di San Giovanni, sai perché viene definita la Notte delle Streghe? E il 21 giugno si rinnova l’appuntamento con il fenomeno astronomico davvero affascinante all’interno del Pantheon. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: solstizio - estate - giugno - pantheon

La “primavera transfemminista” verso il solstizio d’estate: i prossimi appuntamenti del festival di ARCI Avellino - La “primavera transfemminista” dell’ARCI di Avellino si avvicina al solstizio d’estate, arricchendosi di nuovi eventi.

A Veronetta, il 21 giugno si svolgerà in piazza Santa Toscana l'evento: "Cena Solstizio d'Estate di Veronetta", frutto di collaborazione tra Circoscrizione 1^ e Associazione Fevoss Verona Santa Toscana odv #veronanetwork Vai su Facebook

Solstizio d’estate: l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno; Il solstizio di Gutenberg. Luce su luce; Festa della Musica 2025: per quattro giorni tante iniziative gratuite a Pistoia.

Solstizio d’estate: l’effetto astronomico da vedere al Pantheon il 21 Giugno - Solstizio d'Estate al Pantheon: cosa accade il 21 Giugno? Da funweek.it

Alia. Solstizio d’estate alla Gurfa: all’interno della Tholos a mezzogiorno il sole produce un “effetto smaterializzante” della persona - In occasione del solstizio d’estate, il 21 giugno sarà possibile trascorrere una giornata unica al complesso rupestre della Gurfa ad Alia, in questa straordinaria architettura scavata nell’arenaria ro ... Lo riporta esperonews.it