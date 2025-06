Solidarietà e sostenibilità protagoniste con ' Ori di Sogliano' e ' Malt in Fossa'

solidarietà e sostenibilità. Ori di Sogliano e Malt in Fossa si sono confermati appuntamenti centrali per la vita culturale del territorio di Sogliano al Rubicone, unendo tradizione, creatività e partecipazione. Due eventi animati da una medesima visione: fare della cultura anche uno strumento concreto di solidarietà e sviluppo sostenibile, rafforzando il senso di comunità e promuovendo valori fondamentali per il futuro.

Ori di Sogliano e Malt in Fossa si sono confermati appuntamenti centrali per la vita culturale del territorio di Sogliano al Rubicone, unendo tradizione, creatività e partecipazione. Due eventi animati da una medesima visione: fare della cultura anche uno strumento concreto di solidarietà e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Solidarietà e sostenibilità protagoniste con 'Ori di Sogliano' e 'Malt in Fossa'

In questa notizia si parla di: sogliano - solidarietà - malt - fossa

Solidarietà e sostenibilità protagoniste con 'Ori di Sogliano' e 'Malt in Fossa'.