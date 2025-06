Solidarietà al Madagascar | Con la nostra ambulanza

Solidarietà in movimento: un’ambulanza che ha attraversato oltre 250 mila chilometri in vent’anni di servizio, ora si prepara a donare una seconda vita in Madagascar, nel villaggio di Ampanenjanana. Un gesto di grande generosità promosso da Pubblica Assistenza Fucecchio e Movimento Shalom, che testimonia come la solidarietà possa superare confini e creare nuove speranze. Nei giorni...

Una nuova vita. In nome della solidarietà. E quella di un' ambulanza che ha percorso qualcosa come 250mila chilometri in oltre vent'anni di onorato servizio a favore della cittadinanza del Comprensorio e dell'Empolese Valdelsa e che adesso è pronta a conoscere una seconda vita addirittura in Madagascar (nel villaggio di Ampanenjanana), grazie a un progetto condiviso da Pubblica Assistenza Fucecchio e Movimento Shalom. L'ambulanza nei giorni scorsi è stata consegnata allo spedizioniere direzione Madagascar, dove giungerà in un container assieme a un carico di scarpe donate da un'azienda locale per essere poi vendute a prezzi estremamente popolari alla popolazione della zona interessata dal progetto targato Shalom-Pubblica Assistenza.

