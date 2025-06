Soldi pubblici a Kaufmann il Governo avvia accertamenti Borgonzoni | 122 opere segnalate alla Gdf in materia di tax credit

Il caso dei soldi pubblici a Kaufmann scuote la politica italiana: con 122 opere segnalate alla Guardia di Finanza e un rimpallo di responsabilità tra istituzioni, il governo si trova sotto pressione. La nostra inchiesta esclusiva svela come Francis Kaufmann abbia ricevuto quasi un milione di euro di tax credit per un film mai realizzato, scatenando polemiche e interrogativi sulla trasparenza degli aiuti pubblici. La situazione resta esplosiva, e l’ultima parola spetta ancora al dossier politico in corso...

Un rimpallo delle responsabilità che ha fatto scoppiare un caso politico. La notizia esclusiva di Open in base a cui Francis Kaufmann ha ricevuto quasi un milione di fondi pubblici del tax credit per la produzione mai realizzata del suo film su Roma, sta creando tensione da Montecitorio a Palazzo Chigi. L’ultima a parlare è stata la sottosegretaria con delega per il cinema al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, che ha dichiarato che sarebbero 185 gli accertamenti attivati dal Governo in materia di tax credit. Controlli che avrebbero permesso la segnalazione di 122 opere alla guardia di finanza. 🔗 Leggi su Open.online

