Sogin nella centrale di Caorso entra nel vivo la ristrutturazione del deposito temporaneo Ersma

Nella centrale di Caorso, Sogin fa un passo decisivo verso un futuro più sicuro e sostenibile, iniziando la demolizione della copertura del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi Ersma. Con tecniche all’avanguardia come il taglio a disco e a filo diamantato, il progetto rappresenta un importante traguardo nel processo di smantellamento responsabile. La ristrutturazione continuerà, garantendo massima sicurezza e tutela ambientale, per un domani più pulito e sostenibile.

Nella centrale nucleare di Caorso Sogin ha iniziato la demolizione della copertura del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi denominato Ersma. La tecnica impiegata nello smantellamento è il taglio a disco e a filo diamantato, eseguito con l'ausilio di una gru. Il progetto prevede il.

