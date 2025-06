Sogin alla centrale nucleare di Caorso iniziata la ristrutturazione del deposito Ersma

Sogin dà il via alla ristrutturazione del deposito Ersma presso la centrale nucleare di Caorso, un passo fondamentale per la decommissione sicura e sostenibile dell’impianto. Entro il 2027, la struttura sarà completamente rinnovata, pronta ad accogliere i rifiuti a bassa e media attività in modo più efficiente e sicuro. Un progresso che segna un capitolo importante nella gestione dei rifiuti nucleari italiani, assicurando un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Secondo il piano, il deposito verrà del tutto ristrutturato entro il 2027, così che possa entrare in funzione nel primo semestre del 2028. La nuova struttura potrà accogliere esclusivamente i rifiuti a bassa e media attività prodotti dalla dismissione della centrale stessa e avrà una capacità fino a 2.100 cubi.

