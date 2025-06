Società Cooperativa Calcio Messina | incontri interlocutori con dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata

La Società Cooperativa Calcio Messina si impegna a costruire un dialogo aperto e costruttivo con i partner locali. Dopo aver acquisito il prestigioso marchio dell’Acr, ha avviato incontri con i dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata, club di Eccellenza, per condividere progetti e visioni future. Trasparenza, sincerità e ascolto della comunità sono i pilastri di questa nuova fase, volta a rafforzare il calcio messinese e valorizzare il territorio.

La Società Cooperativa Calcio Messina, dopo aver acquisito il marchio dell’Acr, ha tenuto degli incontri con i dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata, club di Eccellenza. Pubblichiamo in forma integrale il comunicato stampa giuntoci in redazione. "Trasparenza, sincerità e ascolto della. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Società Cooperativa Calcio Messina: "incontri interlocutori con dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata"

società - cooperativa - calcio - messina

