Sociale a Parma grande partecipazione per la chiusura di Edubiobimbi

A Parma, l’energia di giovani e famiglie ha trasformato la chiusura di EduBioBimbi in un vero trionfo di partecipazione e consapevolezza. Attraverso iniziative formative e ludiche, il progetto ha promosso il benessere ambientale e la tutela della natura, coinvolgendo attivamente la comunità. Missione compiuta per EduBioBimbi, un esempio concreto di come l’educazione possa plasmarne il futuro, rafforzando il legame tra cittadini e ambiente.

Sostenere i giovani studenti di Parma in una serie di iniziative formative e ludiche sul benessere collegato alla sostenibilità ambientale ed incentrato sulla tutela della natura nell’interesse della comunità. Missione compiuta per il progetto EduBioBimbi, fortemente voluto dalla Fondazione Anna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sociale, a Parma grande partecipazione per la chiusura di Edubiobimbi

In questa notizia si parla di: parma - edubiobimbi - sociale - partecipazione

Sociale, tutto pronto a Parma per festa di chiusura del progetto “Edubiobimbi” - emozionanti iniziative volte a promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale. La città di Parma si prepara ad accogliere grandi sorrisi e coinvolgenti momenti di condivisione, mentre il progetto si avvia alla sua conclusione con entusiasmo e soddisfazione.

parma, sorrisi ed emozione per la chiusura di “edubiobimbi” della fondazione anna mattioli; Sociale, a Parma grande partecipazione per la chiusura di EduBioBimbi; Auto contro monopattino a incrocio, morto 26enne a Milano.

Sociale, a Parma grande partecipazione per la chiusura di EduBioBimbi - Sostenere i giovani studenti di Parma in una serie di iniziative formative e ludiche sul benessere collegato alla sostenibilità ... meridiananotizie.it scrive

Sociale, tutto pronto a Parma per festa di chiusura del progetto “Edubiobimbi” - Il progetto è promosso dalla Fondazione Anna Mattioli in collaborazione con altre realtà del territorio e con il patrocinio del Comune di Parma - Scrive parmatoday.it