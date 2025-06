Social World Film Festival Matt Dillon padrino della 15esima edizione

Preparati a vivere un'esperienza unica al Social World Film Festival, giunto alla sua 15esima edizione, in scena a Vico Equense dal 22 al 29 giugno. Tra star internazionali e proiezioni coinvolgenti, il festival celebra il cinema sociale con grandi ospiti, tra cui Matt Dillon, che ricoprirĂ il ruolo di padrino e riceverĂ il premio alla carriera. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della cultura che non vorranno perdere questa straordinaria manifestazione.

Matt Dillon, padrino della 15esima edizione del Social World Film Festival, incontrerĂ il pubblico e ritirerĂ il premio alla carriera. Il Social World Film Festival si appresta ad aprire le porte della 15esima edizione che si terrĂ dal 22 al 29 giugno a Vico Equense. Film d’apertura della Mostra internazionale del cinema sociale, diretta dal . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Social World Film Festival, Matt Dillon padrino della 15esima edizione

In questa notizia si parla di: film - social - world - festival

Beautiful: Brooke Logan pronta a girare un suo film. Katherine Kelly Lang lo annuncia sui social! - Katherine Kelly Lang, l'iconica Brooke Logan di Beautiful, annuncia sui social il suo nuovo progetto: un cortometraggio dedicato alla moda.

Matt Dillon padrino della 15a edizione del Social World Film Festival. Premio alla carriera all’attore americano che incontrerà il pubblico a Vico Equense il 27 giugno per raccontarsi e introdurre la proiezione dell’iconico “Tutti pazzi per Mary”. Vai su X

COMUNICATO STAMPA Matt Dillon padrino della 15a edizione del Social World Film Festival Premio alla carriera all’attore americano che incontrerà il pubblico a Vico Equense il 27 giugno per raccontarsi e introdurre la proiezione dell’iconico “Tutti pazzi per Vai su Facebook

Al via il Social World Film Festival, la star è Matt Dillon; Social World Film Festival 2025, da Giancarlo Esposito ai The Jackal con Pesci Piccoli 2: programma e ospiti; Una parata di star nazionali ed internazionali valorizza il World Social Festival.

Social World Film Festival 2025, da Giancarlo Esposito ai The Jackal con Pesci Piccoli 2: programma e ospiti - Al via il Social World Film Festival 2025, che si terrà dal 22 al 29 giugno a Vico Equense. Segnala fanpage.it

Al via il Social World Film Festival, la star è Matt Dillon - Il Social World Film Festival si appresta ad aprire le porte della 15esima edizione che si terrà dal 22 al 29 giugno a Vico Equense. Secondo ansa.it