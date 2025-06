Social World Film Festival 2025 da Giancarlo Esposito ai The Jackal con Pesci Piccoli 2 | programma e ospiti

Dal 22 al 29 giugno a Vico Equense, il Social World Film Festival 2025 si prepara a stupire con ospiti d’eccezione come Giancarlo Esposito e Matt Dillon. Tra film, serie tv e momenti di grande intrattenimento, l’evento promette emozioni uniche e incontri indimenticabili. Non perdere il programma ricco di sorprese e le anteprime che renderanno questa edizione imperdibile. Continua a leggere per scoprire i dettagli!

Al via il Social World Film Festival 2025, che si terrà dal 22 al 29 giugno a Vico Equense. Padrino della 15esima edizione sarà Matt Dillon. Ospiti: Edoardo Leo, Sergio Rubini e Maurizio De Giovanni. Riconoscimento come miglior attore internazionale per Giancarlo Esposito, memorabile Gus Fring in Breaking Bad. Grande spazio alle serie tv con le maratone di quelle più amate e la presenza dei The Jackal con Pesci Piccoli 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Social World Film Festival da 22 al 29 giugno a Vico Equense: presentata a Cannes la 15a edizione - Presentata a Cannes, la 15ª edizione del Social World Film Festival si svolgerà a Vico Equense dal 22 al 29 giugno.

Matt Dillon padrino della 15a edizione del Social World Film Festival. Premio alla carriera all'attore americano che incontrerà il pubblico a Vico Equense il 27 giugno per raccontarsi e introdurre la proiezione dell'iconico "Tutti pazzi per Mary".

Matt Dillon padrino della 15a edizione del Social World Film Festival Premio alla carriera all'attore americano che incontrerà il pubblico a Vico Equense il 27 giugno per raccontarsi e introdurre la proiezione dell'iconico "Tutti pazzi per

