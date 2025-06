Soccorritori Gaza ' saliti a 60 i morti 31 vicino area aiuti'

La situazione a Gaza si fa sempre più drammatica: oggi il bilancio delle vittime sale a 60, con 31 persone uccise mentre cercavano aiuto vicino ai centri di distribuzione. Tra queste, molte erano civili innocenti che aspettava di ricevere assistenza umanitaria. La crisi si approfondisce, evidenziando la necessità urgente di interventi e soluzioni per fermare questa spirale di violenza e sofferenza.

La protezione civile di Gaza ha dichiarato che 31 palestinesi in cerca di aiuti umanitari sono tra le almeno 60 persone uccise oggi dalle forze israeliane, l'ultimo di una serie di attacchi vicino ai centri di distribuzione degli aiuti. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha dichiarato all'Afp che cinque persone sono state uccise mentre attendevano aiuti nel sud di Gaza, e altre 26 vicino a un'area centrale nota come corridoio di Netzarim, una striscia di terra controllata da Israele che taglia in due il territorio palestinese. L'esercito israeliano ha dichiarato all'Afp che le sue truppe nell'area di Netzarim hanno prima sparato "colpi di avvertimento" contro i "sospetti" che si avvicinavano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net