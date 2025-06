Smartphone ecco i modelli più resistenti alle cadute secondo i test dei produttori

Sei alla ricerca di uno smartphone che resista davvero alle sfide quotidiane? I modelli pi249, tra i più resistenti alle cadute, sono stati sottoposti ai test più severi dai produttori. Ma l’etichetta energetica non è l’unico parametro da considerare: durezza del vetro, resistenza all’acqua e alle cadute giocano un ruolo fondamentale nella scelta. Scopri quali sono i device più robusti sul mercato e scegli il compagno affidabile per tutte le avventure. Leggi tutto.

Si chiama etichetta energetica, ma come abbiamo detto più volte racchiude tanti altri parametri fondamentali nell’acquisto di un telefono. Come la durezza del vetro frontale, la resistenza all’acqua e la resistenza alle cadute. Ecco quali sono secondo i produttori gli smartphone più robusti.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Smartphone, ecco i modelli più resistenti alle cadute secondo i test dei produttori

