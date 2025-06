Smartphone e tablet entrano in vigore norme ecodesign ed etichette energetiche

Da oggi, 20 giugno, l’Unione Europea dà il via a una rivoluzione verde nel mondo della tecnologia: smartphone e tablet saranno più duraturi, energeticamente efficienti e più facili da riparare. Grazie alle nuove norme di ecodesign e alle etichette energetiche, i consumatori potranno fare scelte più consapevoli, contribuendo a un futuro più sostenibile. È l’inizio di un nuovo capitolo per l’elettronica di consumo, che mira a coniugare innovazione e rispetto per il pianeta.

(Adnkronos) – "A partire da oggi", 20 giugno, "tutti i nuovi smartphone e tablet sul mercato dell’Ue saranno più durevoli, più efficienti sotto il profilo energetico e più facili da riparare". Lo annuncia una portavoce della Commissione europea durante il briefing giornaliero con la stampa, evidenziano l'entrata in vigore delle regole di ecodesign, di etichettatura . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Smartphone e tablet, entrano in vigore norme ecodesign ed etichette energetiche

In questa notizia si parla di: smartphone - tablet - entrano - vigore

Il 17% dei bambini va in ansia senza smartphone o tablet - Il rapporto OCSE “Come va la vita dei bambini nell’età digitale” rivela che il 17% dei bambini sperimenta ansia quando è privato di smartphone e tablet.

Succede a Torino: dopo il ritiro dello smartphone da parte dei genitori, un adolescente è stato ricoverato in ospedale per una crisi d’astinenza. “Quando è arrivato in pronto soccorso – racconta al Corriere della Sera il professor Gianluca Rosso, medico chirurg Vai su Facebook

Smartphone e tablet, da oggi in vigore nuove regole Ue: cosa cambia; Le etichette energetiche per smartphone entrano in vigore oggi. Ma nei negozi ne troverete poche: ecco perché; L'etichetta energetica per gli smartphone è obbligatoria da oggi: cosa cambia e come leggerla.

L'etichetta energetica per gli smartphone è obbligatoria da oggi: cosa cambia e come leggerla - Dal 20 giugno 2025, un nuovo sistema di etichettatura obbligatoria per smartphone e tablet è entrato in vigore nell'Unione Europea. Lo riporta msn.com

Entra in vigore l’etichetta energetica per smartphone e tablet: cosa cambia - Entra in vigore l'etichetta energetica (energy label) per gli smartphone e i tablet: vediamo di cosa si tratta e a cosa serve ... Riporta igizmo.it