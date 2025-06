Smartphone e tablet cosa cambia se li acquisti da oggi | la guida alla nuova etichetta

Con la nuova etichetta cambia tutto. Ecco quali saranno le normative Ue che i produttori dovranno rispettare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Smartphone e tablet, cosa cambia se li acquisti da oggi: la guida alla nuova etichetta

In questa notizia si parla di: etichetta - cambia - smartphone - tablet

L'Unione Europea cambia marcia verso la #sostenibilità della tecnologia di consumo. Entra in vigore l'obbligo per chi vende smartphone e tablet nei paesi del blocco d'inserire in confezione un'etichetta che indica lo stato di efficienza energetica del dispositi Vai su X

Dal 20 giugno 2025 entra in vigore una rivoluzione per smartphone e tablet in tutta Europa! Etichetta energetica, riparabilità obbligatoria, aggiornamenti garantiti… ma siamo sicuri che tutto questo non ci costerà caro? Scopri cosa cambia davvero! ? #smart Vai su Facebook

Smartphone, da oggi etichetta energetica obbligatoria: cosa cambia e come leggerla; L'etichetta energetica per gli smartphone è obbligatoria da oggi: cosa cambia e come leggerla; Etichetta energetica anche su smartphone e tablet: cosa cambia per ricarica e riciclo.

Smartphone e tablet, cosa cambia se li acquisti da oggi: la guida alla nuova etichetta che informa anche sulla (vera) durata della batteria - smartphone e tablet venduti all'interno dell'Unione europea saranno muniti di una nuova etichetta che fornirà importanti informazioni in mat ... Si legge su ilgiornale.it

Smartphone, da oggi etichetta energetica obbligatoria: cosa cambia e come leggerla - Un nuovo standard per tablet e telefoni: riparabilità, autonomia reale e durata della batteria entrano in etichetta. Come scrive hdblog.it