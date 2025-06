Skyler Eva come una modella ma fa il verso a mamma Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è tornata in Italia con la sua adorabile Skyler Eva, e sui social ha condiviso momenti speciali della loro reunion. Ma ciò che ha conquistato tutti è stato il divertente siparietto della piccola Skyler, che, come una vera modella, ha fatto il verso alla mamma sul cartellone pubblicitario. Un momento di dolcezza e comicità che ha fatto innamorare i follower: continua a leggere per scoprire come questa tenera imitazione ha rubato il cuore di tutti.

