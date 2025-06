Skate park un anno di piste Sarà un week end di eventi nel luogo amato dai giovani

Un anno di adrenalina, passione e comunità: il skate park di via Degli Abeti festeggia il suo primo compleanno con un weekend ricco di eventi dedicati ai giovani. Dopo interventi di miglioramento e innovazione, questo spazio si conferma cuore pulsante di creatività e sport urbano. Sabato 28, il giorno clou della celebrazione, trasformerà il luogo in un palcoscenico di energia e divertimento. Un luogo per i giovani, sempre più frequentato, che merita di essere celebrato. In dodici ...

Un anno di skate park, si fa festa. Sarà sabato 28 il giorno clou degli eventi promossi dal Comune per "spegnere la prima candelina" della street-struttura di via Degli Abeti, inaugurata nel 2024. Nelle scorse settimane lo skate è stato sottoposto a interventi di maquillage e adeguamento dei servizi: con posa, fra l'altro, di un prefabbricato di servizio "in stile" con servizio igienico. Un luogo per i giovani, sempre più frequentato. In dodici mesi una sola parentesi da pollice verso, quella di Capodanno, quando un gruppo di giovanissimi scelse il nuovo skate park per un movimentato ritrovo notturno, danneggiandolo.

