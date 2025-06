Sirene in Israele per missili Iran esplosioni a Tel Aviv

L'aria si riempie di tensione in Israele mentre sirene d'allarme risuonano nel cuore del Paese, segnalando un attacco missilistico dall'Iran. Esplosioni e tremori scuotono Tel Aviv, evidenziando la gravità di una minaccia che mette a dura prova la sicurezza nazionale. In un contesto già fragile, queste azioni aumentano il senso di urgenza e incertezza, richiamando l’attenzione internazionale sulla delicata situazione mediorientale. La risposta israeliana sarà decisiva per il prosieguo degli eventi.

Le sirene d'allarme stanno suonando nel centro e nel nord di Israele per un'ondata di 20 missili dall' Iran. Esplosioni si sono udite a Tel Aviv, dove le case hanno tremato nel centro della cittĂ per la potenza delle deflagrazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sirene in Israele per missili Iran, esplosioni a Tel Aviv

In questa notizia si parla di: sirene - israele - missili - iran

Missile lanciato dallo Yemen contro Israele, a Gerusalemme suonano le sirene - Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

Missili dall'Iran, sirene d'allarme nel sud di Israele Vai su X

Nella prima mattinata di oggi, le sirene hanno suonato in tutto Israele, dopo che l’esercito israeliano ha dichiarato di aver rilevato missili in arrivo dall’Iran. Vai su Facebook

Sirene in Israele per missili Iran, esplosioni a Tel Aviv; Guerra Israele Iran, Casa Bianca: “Trump deciderà se intervenire entro 2 settimane”; Sirene in Israele per missili Iran, esplosioni a Tel Aviv.

Sirene in Israele per missili Iran, esplosioni a Tel Aviv - Le sirene d'allarme stanno suonando nel centro e nel nord di Israele per un'ondata di 20 missili dall'Iran. Lo riporta ansa.it

Dall'Iran missile su Beer Sheva. Israele colpisce centro di ricerca nucleare - Proseguono gli attacchi missilistici dell'Iran su Israele dove le sirene hanno suonato e i sistemi di difesa aerea sono stati attivati. msn.com scrive