Sinner spiega cosa gli è successo contro Bublik | Adesso ho bisogno di rigenerarmi mentalmente

Dopo la sorprendete sconfitta contro Bublik all’ATP 500 di Halle, Sinner ha dimostrato grande maturità, riconoscendo l’importanza di prendersi una pausa per rigenerarsi mentalmente. Un esempio di come anche i campioni affrontino momenti di difficoltà e si preparino a tornare più forti di prima. La strada verso il successo richiede equilibrio e resilienza: ora, è il momento per Jannik di ricaricare le energie e ripartire con nuove determinazione.

Sinner è stato sconfitto da Bublik nell'ATP 500 di Halle. Jannik dopo la partita ha effettuato una disamina molto precisa nella quale ha detto di aver bisogno di una breve break, perché ha bisogno di ritrovarsi più a livello mentale che fisico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La strategia di Sinner: “Contento di aver avuto delle difficoltà, ne avevo bisogno. L’importante adesso è non pensare al tennis” - Jannik Sinner riflette sulla sua recente sfida sul campo, rivelando che le difficoltà affrontate sono state indispensabili per la sua crescita.

Sinner spiega cosa gli è successo contro Bublik: "Adesso ho bisogno di rigenerarmi mentalmente"; Clamoroso KO per Sinner a Halle da Bublik. Ma noi VE LO AVEVAMO DETTO: da Roma e Parigi (via Carlos Alcaraz) qualcosa si è rotto

