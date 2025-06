Sinner ranking Atp | primo posto a rischio dopo Us Open

Il ranking ATP di Jannik Sinner è ora a un passo dalla svolta: una sconfitta amara agli ottavi del ‘Terra Wortmann Open’ potrebbe fargli perdere il primato, rischiando di scalfire la sua posizione di vertice. Nel torneo sull’erba di Halle, il giovane talento italiano ha incontrato l’insidioso Bublik, che gli ha portato via 450 punti preziosi. La sfida è aperta: riuscirà Sinner a mantenere saldo il suo posto in cima?

Una sconfitta amara, non grave, ma che certamente rischia di far vacillare il primato di Jannik Sinner nel ranking Atp. L’eliminazione negli ottavi del ‘Terra Wortmann Open’, torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania, per mano del kazako Alexander Bublik, costerà al campione altoatesino una cambiale da pagare di 450 punti. L’azzurro era infatti il campione in carica nel torneo su erba tedesco e l’uscita così precoce consente al suo grande rivale Carlos Alcaraz di rosicchiare almeno 50 punti nella corsa al numero 1 in caso di successo al Queen’s. 🔗 Leggi su Lapresse.it