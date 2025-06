Sinner potrebbe ritrovare Bublik nei primi turni a Wimbledon? Decisivo il finale dell’ATP di Halle

Jannik Sinner si congeda da Halle, ma il suo viaggio verso Wimbledon continua. Il talento italiano, eliminato agli ottavi da Alexander Bublik, potrebbe incontrarlo nuovamente già nei primi turni del prestigioso slam londinese, decisivo per il suo destino nel ranking. Riuscirà il kazako a confermare la sua forma e a contendersi un posto tra le teste di serie? La strada verso Wimbledon si fa sempre più interessante.

Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle, in Germania, dove era campione in carica, dal kazako Alexander Bublik, il quale è ancora in corsa per rientrare tra le teste di serie nel terzo torneo stagionale del Grand Slam, che si disputerà a Wimbledon. Il kazako, per riuscire nell’impresa, però, dovrà vincere il torneo tedesco: Bublik, infatti, sfruttando il forfait dello statunitense Sebastian Korda e la sconfitta odierna dell’altro statunitense Alex Michelsen, in caso di successo ad Halle diventerebbe numero 30 del mondo, o 31 in caso di successo odierno di Nakashima al Queen’s. 🔗 Leggi su Oasport.it