Sinner non si trattiene lo prende in giro | il video è virale

Jannik Sinner, l’atleta riservato e concentrato, ha dimostrato ancora una volta il suo spirito autentico con un episodio virale che ha fatto il giro del web. Quando un video divertente lo ha pizzicato in una situazione irresistibile, il mondo ha riso con lui, confermando che anche i campioni più seri sanno prendersi una pausa dalla perfezione. La sua spontaneità ha conquistato i tifosi, lasciando tutti a desiderare di vederlo più spesso in queste vesti genuine.

Jannik Sinner non è riuscito proprio a trattenersi: la presa in giro ha fatto rapidamente il giro del web, tante risate tra i tifosi. Jannik Sinner viene spesso descritto come un atleta perfetto, capace di concentrarsi esclusivamente sugli impegni sportivi senza lasciarsi distrarre dalla mondanità. In effetti è davvero così: il numero 1 al mondo non compare quasi mai in televisione – ha rifiutato anche di partecipare a Sanremo – e si tiene sempre molto lontano dai riflettori. Tuttavia ciò non vuol dire che Sinner non sappia ritagliarsi anche momenti di svago e divertimento. In molti ricorderanno la simpatica intervista da Piero Chiambretti assieme a Matteo Berrettini, dove i due tennisti azzurri hanno mostrato una sintonia anche nella vita di tutti i giorni.

