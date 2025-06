sinner la ferita di parigi deve ancora guarire gazzetta

La ferita di Parigi deve ancora guarire, e il dolore si fa sentire forte nel cuore di Jannik Sinner. Dopo la delusione della finale persa contro Alcaraz, un altro colpo duro all’Owl Arena di Halle segna un momento di crisi per il giovane talento italiano. La sfida contro Bublik ha lasciato un segno profondo, ma è proprio nelle difficoltà che si forgiano i campioni. Ora, più che mai, Sinner deve trovare la forza di rialzarsi...

Un’altra sconfitta per Jannik Sinner all’Owl Arena di Halle, in Germania, nel torneo Atp. È stato battuto negli ottavi di finale dal kazako Bublik. La Gazzetta dello Sport scrive: « Uno schiaffo inaspettato. Di quelli che ti lasciano le cinque dita sulla guancia, che bruciano. Undici giorni dopo la dolorosissima finale di Parigi, persa contro Carlos Alcaraz quando era avanti due set a zero, Jannik Sinner cade ancora. E stavolta non c’entra il funambolico rivale spagnolo, ancora in corsa al Queen’s, stavolta dall’altra parte della rete c’era Sasha Bublik che, sempre a Parigi, era stato regolato in tre set dall’altoatesino ai quarti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it