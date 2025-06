Sinner esce di scena agli ottavi sull’erba di Halle

Jannik Sinner, talento italiano tra le stelle del tennis, cede agli ottavi di Halle in un combattuto match con Bublick. La sua uscita anticipata rappresenta un momento di riflessione e rinascita, mentre si prepara ad affrontare il prestigioso torneo di Wimbledon. Con la determinazione che lo contraddistingue, Sinner sa che ogni sfida lo avvicina alla vetta. Ora, più che mai, è tempo di ricaricare le energie e tornare più forte che mai.

Per Jannik Sinner è arrivata una sconfitta e l’eliminazione dal torneo su erba di Halle in Germania. Il numero 1 del mondo negli ottavi di finale è stato sconfitto in tre set dal kazako Aleksandr Bublick per 3-6 6-3 6-4. Il numero uno del mondo non è riuscito bissare il titolo conquistato in Germania nella passata stagione e ora continuerĂ a prepararsi per Wimbledon. Sinner: “Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon”. Jannik Sinner ha analizzato la sua sconfitta contro Aleksandr Bublik ad Halle. L’altoatesino così ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti dopo il match: “E’andata così oggi, c’è da accettarlo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com